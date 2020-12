In ganz Deutschland beginnen heute die Impfungen gegen das Corona-Virus.

Zunächst sind mobile Teams in Alten- und Pflegeheimen im Einsatz, um Bewohner, Patienten und das Personal mit dem Wirkstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer zu impfen. In einem zweiten Schritt sind die über 80-Jährigen an der Reihe.



Die meisten der bundesweit rund 400 Impfzentren werden erst in den kommenden Tagen in Betrieb genommen. In einem Seniorenzentrum in Halberstadt in Sachsen-Anhalt waren bereits gestern eine 101-jährige Frau sowie zahlreiche andere Bewohner und Mitarbeiter geimpft worden.



Dass der Landkreis bereits einen Tag vor dem heutigen offiziellen Start in Deutschland mit dem Impfen begonnen hat, liegt nach Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks daran, dass die Logistik schneller aufgebaut werden konnte. Der technische Leiter des Impfzentrums im Landkreis Harz sagte demnach, es zähle jeder Tag.



Die Europäische Kommission hatte eigentlich den 27. Dezember zum gemeinsamen europaweiten Impftag erklärt. Gestern waren die ersten Impfdosen nach und nach in den Bundesländern eingetroffen. Nun sollen zunächst Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Wie genau das Vakzin verteilt werden soll, können Sie hier nachlesen. Wie Sachsen-Anhalt begannen auch Ungarn und die Slowakei bereits mit dem Impfen.



Auch in Frankreich, Itaien, Spanien, Österreich und Portugal sollen heute die Massenimpfungen starten. Als erstes Land in Europa hatte Großbritannien in diesem Monat damit begonnen.

Spahn betont Bedeutung der Impfungen

Bundesgesundheitsminister Spahn bezeichnete den für Beginn der Corona-Impfungen als Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, wer mitmache, rette Leben. Zugleich betonte er, das Impfen sei und bleibe freiwillig und kostenlos. Eine Informationskampagne solle dafür werben. Unter der bundesweiten Hotline 116-117 könnten die Menschen ab sofort Fragen rund um das Thema stellen.



Laut Spahn ist bis Ende März mit über zehn Millionen Dosen der Hersteller Biontech und Pfizer zu rechnen. Hinzu kämen voraussichtlich weitere 1,5 Millionen Dosen des Unternehmens Moderna nach einer EU-Zulassung Anfang Januar.

Kritik an der Impfstrategie

Die Stiftung Patientenschutz warf Bund und Ländern vor, kein einheitliches Vorgehen verabredet und kommuniziert zu haben. Noch immer sei unklar, wie das Prozedere vor Ort tatsächlich aussehe, sagte Stiftungsvorstand Brysch der Agentur AFP. Bei der Kontaktaufnahme, der Nutzung von Hotlines oder der Benachrichtigung der Bürger gehe jedes Bundesland seinen eigenen Weg.



Kritik kam auch aus der Opposition: Die pflegepolitische Sprecherin der Grünen, Kordula Schulz-Asche, erklärte, es gebe ein "Durcheinander der Stimmen von Bundes- und Landesregierungen". Stattdessen bräuchten die Menschen "Klarheit, um ihr alltägliches Leben während der Pandemie organisieren und meistern zu können".



Auch der stellvertrende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer sagte, es herrsche Verunsicherung, wer bis wann geimpft werde. Auch rette der in Deutschland hergestellte Impfstoff in den USA und Großbritannien längst Leben, während Europa noch habe warten müssen. Damit habe Gesundheitsminister Spahn nicht Wort gehalten.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.