Was zuerst nur schleppend anlief, kommt jetzt offensichtlich stärker ins Rollen als es die Organisationsstrukturen in Deutschland bewältigen können: Die Corona-Impfzentren melden, dass sie hunderttausende bisher ungenutzte Impfdosen des britisch-schwedischen Pharmakonsortiums Astrazeneca gelagert haben. Bis Donnerstag sollen zusätzlich über eine Million Dosen geliefert werden, und die Bundesländer wissen kaum noch, wohin damit. Das paradox anmutende Stichwort der Stunde lautet "Impfstau". Doch wie kommt dieser zustande - und wie kann man ihm begegnen?

Das Bundesgesundheitsministerium nennt eine Zahl, die kurios klingt in Anbetracht der Tatsache, dass Millionen Senioren in Deutschland noch keinen Impftermin wahrnehmen konnten: 3,2 Millionen Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs lagern bis Ende dieser Woche in den Kühlschränken der Impfzentren. Und es liegt allem voran an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission StiKo, dass die, die ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, nichts von diesem riesigen Vorrat haben. Denn die StiKo hatte - anders als die Europäische Arzneimittelbehörde EMA - empfohlen, dass der Astrazeneca-Stoff Personen zwischen 18 und 65 Jahren geimpft werden solle, wegen unter Umständen mangelnder Wirksamkeit bei den Älteren. Eine Diskrepanz, die mit großer Wahrscheinlichkeit bald aufgehoben wird.



Der Vorsitzende der StiKo, Mertens, kündigte im ZDF an, dass der Impfstoff schon bald auch für ältere Menschen empfohlen werden könnte: "Das ist möglich und das werden wir auch tun." Im Zuge der zu erwartenden Zulassung des Impfstoffs von Johnson und Johnson werde es sehr bald zu einer neuen, aktualisierten Empfehlung kommen, so Mertens.



Doch bis es soweit ist, lagern die Astrazeneca-Impfdosen weiter ungenutzt in den Zentren. Von verschiedenen Seiten kommt deshalb die Forderung, dass auch Personen aus der Prioritätengruppe 2 und 3 bereits geimpft werden könnten - also die etwas Jüngeren. Unter anderem hatte der bayerische Ministerpräsident Söder ins Gespräch gebracht, die starre Priorisierung aufzuweichen.



Die Bundesregierung hat diesen Überlegungen heute aber erneut eine Absage erteilt: Eine grundsätzliche Freigabe verfolge die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt nicht, sagte Regierungssprecher Seibert. Impfstoff bleibe auch nicht einfach so ungenutzt liegen. Es könne unterschiedliche Gründe geben, warum der Astrazeneca-Impfstoff noch nicht verabreicht worden sei, sagte Seibert. So könne das Mittel beispielsweise erst relativ frisch geliefert sein, für eine zweite Impfung zurückgehalten werden oder noch nicht verimpft, aber für bestimmte Termine vorgesehen sein.

