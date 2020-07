In mehreren Parteien regt sich Kritik, dass der vom Bundestag beschlossene Pflegebonus nur für die Altenpflege gilt.

Die Betroffenen empfänden es als ungerecht, dass die Sonderzahlung nicht auch in der Krankenpflege ankomme, sagte der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach der "Augsburger Allgemeinen". Ähnlich äußerten sich auch die pflegepolitische Sprecherin der Grünen, Schulz-Asche, und der Linke-Politiker Weinberg. Unionsfraktions-Vize Nüßlein erklärte dagegen, in der Krise besonders belastete Beschäftigte der Krankenhäuser sollten von ihren Arbeitgebern eine monetäre Anerkennung erhalten.



Der Bundestagsbeschluss sieht vor, dass Altenpflege-Kräfte in diesem Jahr eine steuerfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro bekommen können, die von Ländern und Arbeitgebern um weitere 500 Euro aufgestockt werden kann. Begründet wird die Beschränkung unter anderem mit dem im Vergleich zur Krankenpflege niedrigeren Lohnniveau in der Altenpflege.

