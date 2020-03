In Italien sind innerhalb von 24 Stunden fast tausend Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Insgesamt habe es damit gut 9.100 Todesfälle in Italien gegeben, teilte der Zivilschutz mit. Gleichzeitig verlangsamte sich der Anstieg bei den Neuinfektionen weiter. Es habe den prozentual geringsten Zuwachs seit Beginn der Epidemie in Italien gegeben. Insgesamt verzeichnet das Land rund 86.500 bestätigte Infektionen.



Nach Italien ist in Europa Spanien am stärksten von der Krankheit betroffen. Dort gibt es fast 5.000 Todesfälle bei rund 64.000 gemeldeten Ansteckungen.



In Frankreich starben knapp 1.700 Personen. Wie Premierminister Philippe mitteilte, werden die Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus um zwei Wochen bis Mitte April verlängert. In den nächsten Tagen werde die Situation für die Krankenhäuser und die Bürger besonders schwierig werden.



In Großbritannien wurde Premierminister Johnson positiv auf das Corona-Virus getestet. Nach offiziellen Angaben aus London arbeitet der Politiker jetzt in häuslicher Quarantäne. Wie die Behörden mitteilten, sind in Großbritannien mehr als 14.500 Infektionen registriert; rund 760 Menschen starben.