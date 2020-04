Das Landgericht Duisburg hat vorgeschlagen, den Loveparade-Prozess einzustellen.

Grund ist die Corona-Pandemie. Wegen der dynamischen Entwicklung sei nicht absehbar, wann und wie die Verhandlung fortgesetzt werden könne, teilte das Gericht mit. Unter anderem geht es darum, dass Prozessbeteiligte zur Risikogruppe gehören und vor Ansteckung geschützt werden sollen.



Vertreter der Nebenklage sprachen sich gegen eine Einstellung aus; maßgeblich ist aber die Entscheidung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Bis zum 20. April sollen Stellungnahmen vorliegen.



In dem Verfahren sind noch drei Mitarbeiter der Veranstaltungsfirma wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Ende Juli wäre zumindest der Vorwurf der fahrlässigen Tötung verjährt. Bei der Duisburger Loveparade waren durch Gedränge 21 Menschen ums Leben gekommen, hunderte wurden verletzt.



Im Fall einer Einstellung des Prozesses will die Strafkammer ihre Erkenntnisse in einem schriftlichen Beschluss zusammenfassen und dessen Inhalt im Rahmen einer zeitlich begrenzten Hauptverhandlung vortragen. Die geleistete Aufklärungarbeit würde auf diese Weise nicht verloren gehen, hieß es.

