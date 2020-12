Wegen rasant steigender Corona-Infektionszahlen gilt ab dem Wochenende im baden-württembergischen Mannheim eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Das teilte Oberbürgermeister Kurz mit. Die Ausgangsbeschränkungen treten demnach ab Freitag für acht Tage in Kraft und gilt von 21 bis 5 Uhr.

Zum Verlassen des Hauses benötige man triftige Gründe, die man bei einer Kontrolle glaubhaft machen müsse, hieß es weiter. Dazu zählen laut Kurz etwa berufliche Tätigkeiten.



Trotz erster Erfolge durch die zuletzt beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens angesichts der Corona-Pandemie bleibt die Lage in Deutschland laut dem Robert Koch-Institut angespannt. Auch wenn sich die Fallzahlen der Coronainfektionen stabilisiert hätten, seien sie noch viel zu hoch, sagte RKI-Chef Wieler in Berlin. Die Lage bleibe sehr ernst. Es sei mit vielen weiteren Toten zu rechnen.



Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut zuletzt innerhalb 24 Stunden 22.046 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind etwa 200 weniger als vor einer Woche.

