Bundeskanzlerin Merkel hat die Bürger wegen der Corona-Pandemie dazu aufgerufen, die Kontakte an den bevorstehenden Feiertagen zu reduzieren. Es solle ein ruhiges Osterfest im kleinen Kreis werden, sagte Merkel in ihrem Video-Podcast. Die CDU-Politikerin äußerte zugleich die dringende Bitte, auf alle nicht zwingenden Reisen zu verzichten. Es gehe darum, alles zu tun, damit das Gesundheitssystem der Herausforderung standhalten könne.

"Mit unserem Verhalten können wir das starke Wachstum der Infektionszahlen wieder bremsen, stoppen und dann umkehren. Auch darum geht es an Ostern in diesem Jahr", betonte Merkel. Ärzte und Pflegekräfte könnten den Kampf gegen die dritte Welle der Pandemie alleine nicht gewinnen. Zugleich wolle sie den Menschen Mut machen, denn diese noch einmal wirklich schwierige Phase der Pandemie sei anders als ihr Beginn vor einem Jahr, sagte die Kanzlerin: "Wir haben jetzt zwei ganz handfeste Helfer, die wir im letzten Jahr noch nicht hatten" - die Tests und die Impfungen. In der kommenden Woche sollen die Corona-Impfungen auch in den Arztpraxen beginnen.



Mit Tests könne die Pandemie kontrolliert werden, das Impfen sei "der Schlüssel, die Pandemie zu überwinden", sagte Merkel weiter. Daran ändere auch die Umstellung der Impfkampagne nach der veränderten Empfehlung für den Astrazeneca-Impfstoff nichts. "Der April wird uns beim Impfen große Schritte nach vorne bringen", erklärte die Kanzlerin.

Steinmeier will sich in Fernsehansprache äußern

Bundespräsident Steinmeier wird sich am Samstagabend in einer außerplanmäßigen Fernsehansprache zur Corona-Situation an die Bevölkerung wenden. Dies gab das Präsidialamt in Berlin bekannt. Zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie äußert sich Steinmeier damit außerplanmäßig in einer Ansprache. Eine solche gibt es regulär sonst nur an Weihnachten.



In einem Bundeswehr-Krankenhaus in Berlin erhielt Steinmeier heute seine erste Corona-Schutzimpfung. Dem 65-Jährigen wurde der Impfstoff von Astrazeneca gespritzt.

