In den Niederlanden wird der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 20. April verlängert.

Ministerpräsident Rutte sagte in Den Haag, das Land befinde sich in einer kritischen Phase. Angesichts steigender Infektionszahlen und Krankenhaus-Neuaufnahmen müsse die Regierung den Lockdown aufrechterhalten. Auch in Belgien zeichnet sich eine Verschärfung der Einschränkungen ab. Regierungschef De Croo berät morgen in einer Krisensitzung mit Vertretern der Regionalregierungen über Geschäfts- und Schulschließungen sowie eine Ausweitung der nächtlichen Ausgangssperre bis mindestens nach Ostern.

