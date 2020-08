Vorjahressieger Rafael Nadal verzichtet auf einen Start beim Tennisturnier US Open.

Der Spanier begründete das mit der Coronavirus-Pandemie. Die Situation sei weltweit sehr kompliziert, die Covid-19-Fälle nähmen zu. Es sehe so aus, als habe man immer noch keine Kontrolle darüber, twitterte der 34-Jährige. Zuvor hatte schon die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty erklärt, sie werde an dem Turnier in New York nicht teilnehmen. Es soll ab dem 31. August ohne Zuschauer ausgetragen werden.



Der deutsche Spieler Alexander Zverev hatte die geplante Austragung der US Open kritisiert. Angesichts der Corona-Pandemie sei das "ein bisschen verrückt", sagte der Weltranglisten-Siebte. "Ich würde es lieber haben, wenn die US Open nicht stattfinden würden und wir in Europa anfangen", ergänzte er.

