Wieder eine historische Pressekonferenz gegen mulmige Gefühle. So wie 2008, als Angela Merkel und Peer Steinbrück die Spareinlagen der Deutschen für sicher erklärten. Genauso entschlossen sind Olaf Scholz und Peter Altmaier heute gegen die Spirale negativer Erwartungen angegangen, die das Coronavirus befeuert. Mit einem unbegrenzten Versprechen. Jedes Unternehmen, die Ein-Mann-Klitsche ebenso wie der Mittelständler mit 150 Mitarbeitern oder das Großunternehmen mit mehreren tausend, wird der Staat mit Krediten am Leben erhalten. Sie können sich darauf verlassen – die Garantiesumme ist unbegrenzt. Und sollte diese Maßnahme nicht reichen, hat man noch weitere Instrumente in der Hinterhand. Mehr geht zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Botschaft ist klar: Macht weiter, verzagt nicht in Pessimismus, sondern vertraut auf das gesamte Waffenarsenal, das der Staat besitzt. Er wird es einsetzen.

Botschaft an die Bürger

Jetzt liegen entscheidende Wochen vor uns. Denn im Vergleich zu 2008 oder 2010, als Mario Draghi in einem vergleichbaren Auftritt den Euro gegen Spekulanten erfolgreich verteidigte, richtet sich das heutige Kreditversprechen nicht an die einzige und damit allein entscheidende Adresse, sprich an die Sparer so wie seinerzeit bei Merkel und Steinbrück oder die Spekulanten wie bei Draghi. Die Botschaft, dass der Staat alles in seiner Macht Stehende tun wird, geht an die Bürger, die Arbeitnehmer, die Unternehmer. Die kann man mit solchen Auftritten beeindrucken, ein Virus hingegen nicht. Deshalb wird bei Bürgern, Arbeitnehmer, Unternehmern das mulmige Gefühl erst zurückgehen, wenn auch das Coronavirus zurückgeht und der Eindruck die Oberhand gewinnt, dass man seine Ausbreitung wenigstens etwas unter Kontrolle gebracht hat. Das aber braucht Zeit, zumal Europa, schaut man auf die nackten Zahlen, China als Epizentrum der Corona-Pandemie abgelöst hat. Manche Länder hinken anderen, was die Entwicklung der Fallzahlen betrifft, nur um wenige Tage hinterher.

Wichtiger Beitrag von Olaf Scholz und Peter Altmeier

Und so kann sich jeder an den Fingern einer Hand oder höchstens zweier Hände abzählen, wie viele Tage es noch dauert, bis in seiner Heimat radikale Einschnitte ins öffentliche und soziale Leben gemacht werden müssen. Bleibt wenn eben möglich zu Hause lautet die Devise. Entscheidend sind die nächsten Wochen. Bis dahin sind die gewaltigen Versprechen, die heute in Berlin, in Paris, in London, in Bern oder bei der EU in Brüssel gegeben wurden, der wichtigste Beitrag, um die Stimmung nicht kippen zu lassen. Olaf Scholz und Peter Altmaier haben das heute überzeugend vorgemacht.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.