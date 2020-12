Der Leiter des Robert Koch-Instituts, Wieler, hat an die Menschen in Deutschland appelliert, auch über die Feiertage die persönlichen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.

Wenn überhaupt, sollte man stets nur dieselben Familienmitglieder oder Freunde treffen und dies wenn möglich draußen und nicht in der Wohnung, erklärte Wieler. Das Virus lebe von den privaten Kontakten. Nur wenn man dem Erreger diese Grundlage entziehe, bekomme man die Pandemie unter Kontrolle. Wieler wies darauf hin, dass sich die Situation in Deutschland weiter verschärfe. Die Zahl der Neuinfektionen sei zu hoch. Zudem habe sich das Virus in allen Bevölkerungsgruppen ausgebreitet. Den Menschen in Deutschland stünden sehr schwere Wochen bevor, und es werde noch einen langen Zeitraum dauern, bis die Ansteckungen signifikant zurückgingen. Mit Blick auf die in Großbritannien zirkulierende Mutation des Coronavirus sagte der RKI-Chef, man könne deren Bedeutung für den Verlauf der Pandemie noch nicht einschätzen. Man beobachte die Situation jedoch sehr genau. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Mutation auch in Deutschland bereits vorhanden sei. Nach anfänglich zuversichtlichen Äußerungen zeigte sich auch der Virologe Drosten besorgt über die neue Variante des Erregers. Eine Auswertung britischer Behörden habe bestätigt, dass sie in der Tat deutlich ansteckender sei als die bisher aufgetretenen. Drosten schrieb auf Twitter, das sehe leider nicht gut aus.



Das Robert Koch-Institut meldete innerhalb eines Tages 19.528 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger stieg um 731 auf gut 27.000.

