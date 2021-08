Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts weiter gestiegen.

Der Wert liegt jetzt bei 17,8 - nach 17,5 am Vortag. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 847 neue Positiv-Tests von den Gesundheitsämtern an das Institut gemeldet. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 91.660.



In der Regel liegt die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende und am Montag niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.