In Deutschland hat das Robert Koch-Institut bislang insgesamt mehr als elf Millionen Tests auf das Coronavirus erfasst.

Dem aktuellen Lagebericht zufolge waren davon etwa 274.000 Nachweise positiv. Das Institut wies darauf hin, dass die Gesamtzahl nicht mit der der getesteten Personen übereinstimmt, da etliche Menschen mehrfach getestet wurden. Bereits in der vergangenen Woche hatte das RKI erklärt, dass die gestiegene Zahl der Proben Kapazitätsprobleme und Verzögerungen bei der Übermittlung der Ergebnisse verursachen könne.



Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI 1.576 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Am Vortag waren es 298 weniger. Seit Beginn der Pandemie haben sich mindestens 236.429 Menschen nachweislich mit dem Erreger infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung liegt nach RKI-Angaben bei 9.280. Dies sind drei Todesfälle mehr als tags zuvor. Schätzungsweise 210.600 Menschen haben ihre Infektion überstanden.