In weiteren zehn Bundesländern öffnen heute die Kindertagesstätten und Grundschulen.

Der Unterricht soll nach zweimonatiger Schließung mit verschiedenen Modellen wieder stattfinden. Dazu gehören beispielsweise ein Wechselbetrieb oder feste Gruppen. In den Kitas werden wieder alle oder zumindest mehr Kinder betreut. Sachsen hatte schon vor einer Woche seine Kitas und Grundschulen wieder geöffnet. Niedersachsen unterrichtet Grundschüler bereits seit Januar wieder in der Schule.



Die Gesundheitsminister der Länder beraten am Nachmittag zudem darüber, ob Kita- und Grundschulpersonal in der Reihenfolge der Corona-Impfungen nach vorne rücken soll. Der Deutsche Lehrerverband forderte eine Impfpriorisierung nicht nur für Grundschullehrer. Schließlich gehe von älteren Schülern eine höhere Ansteckungsgefahr aus, sagte Verbandspräsident Meidinger der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.