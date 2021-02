In weiteren zehn Bundesländern öffnen heute die Kindertagesstätten und Grundschulen.

Der Unterricht soll nach zweimonatiger Schließung mit verschiedenen Modellen wieder stattfinden. Dazu gehören beispielsweise ein Wechselbetrieb oder feste Gruppen. In den Kitas werden wieder alle oder zumindest mehr Kinder betreut. Sachsen hatte schon vor einer Woche seine Kitas und Grundschulen wieder geöffnet. Niedersachsen unterrichtet Grundschüler bereits seit Januar wieder in der Schule.



Bundesbildungsministerin Karliczek begrüßte die Öffnungen. Präsenzunterricht sei durch nichts zu ersetzen, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Kinder, besonders jüngere, brauchten einander. Sie rief dazu auf, alle zur Verfügung stehenden Mittel zur Prävention einer Virenübertragung zu ergreifen.



Am Nachmittag beraten die Gesundheitsminister der Länder darüber, ob Kita- und Grundschulpersonal in der Reihenfolge der Corona-Impfungen nach vorne rücken soll.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.