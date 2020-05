Bundesinnenminister Seehofer hat die Forderungen nach einem vorzeitigen Ende der Grenzkontrollen zurückgewiesen. Diese seien Teil des bisherigen Erfolgs bei der Eindämmung der Corona-Infektionen, sagte der CSU-Politiker in Berlin.

Es bestehe Einvernehmen in der Bundesregierung, die Kontrollen zunächst bis zum 15. Mai fortzusetzen. Man führe Gespräche mit den Bundesländern und den Nachbarstaaten und werde in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen entscheiden.



Zwölf Bundestags- und Europaabgeordnete von CDU und CSU hatten laut Redaktionsnetzwerk Deutschland in einer Stellungnahme ein sofortiges Ende der Grenzkontrollen verlangt. Diese waren erstmals Mitte März angeordnet worden, um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seither nur noch aus einem triftigen Reisegrund nach Deutschland kommen.

EU-Kommission: keine selektiven Grenzkontrollen

Die EU-Kommission hat selektive Grenzöffnungen im Zuge der Corona-Pandemie abgelehnt. Die Mitgliedstaaten könnten nicht die Grenzen für Bürger eines EU-Landes öffnen, aber nicht für die eines anderen, sagte Innenkommissarin Johansson in einer Videokonferenz mit dem Ausschuss des Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten. Die Nationalität dürfe innerhalb der EU nicht über die Möglichkeit der Ein- und Ausreise entscheiden.



Frankreichs Innenminister Castaner hat erklärt, dass es im Grenzverkehr mit den EU-Nachbarländern sowie zu Großbritannien noch mehrere Wochen lang Einschränkungen geben wird. Diese würden mindestens bis zum 15. Juni dauern.

