Bundesgesundheitsminister Spahn hat Medienberichte bestätigt, wonach Beschäftigte von Krankenhäusern auch in diesem Jahr eine Corona-Prämie erhalten.

Die Kliniken seien in allen Bereichen sehr belastet - und dies teilweise deutlich stärker als im Frühjahr vergangenen Jahres, sagte Spahn nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Deshalb stelle der Bund den Krankenhäusern eine Summe von insgesamt 450 Millionen Euro bereit, die diese dann an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszahlten. Das Gesundheitssystem in Deutschland habe gezeigt, wie robust es sei, hieß es weiter. Es habe den Stresstest bestanden.



Bezüglich der bislang in Deutschland zugelassenen Coronavirus-Impfstoffe erklärte der CDU-Politiker, dass sie alle gegen schwere Covid-19-Verläufe hälfen und somit erheblich dazu beitrügen, die Pandemie einzudämmen. Zudem kündigte Spahn an, für die nächste Grippe-Saison fünf bis acht Millionen zusätzliche Impfdosen zu bestellen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.