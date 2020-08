Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich zurückhaltend über die Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern geäußert. Im ZDF nannte der CDU-Politiker die Verzögerungen "ärgerlich".

In außergewöhnlichen Zeiten passierten aber auch Fehler. Entscheidend sei, dass sie transparent gemacht und dann schnell behoben würden, wie es die bayerische Staatsregierung ja auch mache.



44.000 Reiserückkehrer haben nach Coronatests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen, darunter 900 nachweislich Infizierte. Die positiv Getesteten sollen bis heute Mittag informiert werden. Grund für die Verzögerungen sind nach offiziellen Angeben vor allem Probleme bei der händischen Übertragung von Daten und eine unerwartet hohe Nutzung des Angebots.

Opposition: "eklatantes Regierungsversagen"

Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte einen geplanten Besuch in Schleswig-Holstein ab. Oppositionspolitiker von Grünen, SPD und FDP in Bayern sprachen von "eklatantem Regierungsversagen".



In Bayern können sich alle Reisenden seit dem 25. Juli bei der Ankunft an den Flughäfen München und Nürnberg freiwillig testen lassen, seit dem 30. Juli auch an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg sowie mehreren Autobahnraststätten. Für Urlauber aus Risikogebieten greift seit Samstag bundesweit eine Testpflicht.