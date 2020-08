Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Länder dazu aufgerufen, die Einhaltung der Corona-Regeln strenger zu kontrollieren.

Beim Vollzug sei sicher mehr möglich, sagte Spahn der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet erklärte ebenfalls in der F.A.Z., er wünsche sich in ganz Deutschland ein härteres Vorgehen gegen Corona-Sünder. Gegen kalkulierten Rechtsbruch müsse das Nulltoleranz-Prinzip gelten.



Bund und Länder hatten sich gestern nur teilweise auf gemeinsame Empfehlungen zur Bewältigung der Corona-Krise verständigen können. So beschloss der Kreis ein bundesweites Bußgeld - mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt - für Verstöße gegen die Maskenpflicht von mindestens 50 Euro. Großveranstaltungen bleiben bis zum Jahresende generell untersagt. Auch Fußball-Bundesligaspiele sollen noch mindestens bis Ende Oktober ohne Zuschauer stattfinden. Keine Einigung wurde in der Frage erzielt, ob Familienfeiern in ihrer Teilnehmerzahl begrenzt werden sollen. Der saarländische Ministerpräsident Hans sagte im Deutschlandfunk, er halte diese Entscheidung für angemessen. Man habe gesehen, dass der Runde Geburtstag oder die Taufe eben nicht der Grund für massenhafte Ausbrüche des Coronavirus gewesen sei. Die Menschen seien aber angehalten, Feste im kleineren Rahmen zu feiern. Entgleisungen und ausschweifende Partys müssten weiterhin vermieden werden.