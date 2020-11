Seit Beginn der Corona-Pandemie steigt offenbar die Unzufriedenheit von Führungspersonal an Schulen.

Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Lehrergewerkschaft VBE hervor. Etwa ein Viertel der Schulleitungen gab im November an, den Beruf "sehr gern" auszuführen. Bei der letzten Befragung zum Beginn der Corona-Krise im März waren es noch über 40 Prozent, 2019 knapp 60 Prozent. Deutlich gestiegen ist der Anteil der Schulleiterinnen und Schulleiter, die ihren Beruf "eher ungern" oder "sehr ungern" ausüben: Von 4 Prozent im vergangenen Jahr auf 11 Prozent im März - und nun, im November, auf fast ein Drittel aller Befragten.



VBE-Vorsitzender Beckmann sagte zur Eröffnung des Digitalen Schulleiterkongresses bei der Vorstellung der Studie: "Die Formel ist so einfach wie bedrückend: Zu viele Aufgaben in zu wenig Zeit lassen die Zufriedenheit der Schulleitungen bei der Erfüllung von Aufgaben sinken und damit auch ihre Motivation". Die größten Probleme bilden nach Angaben der Befragten die fehlende Digitalisierung, Probleme mit Online-Unterricht, fehlendes Personal, die Einhaltung von Abstandsregeln und eine beengte Raumsituation.



Der Schulleiterkongress fand wegen der Pandemie erstmals digital statt, mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Mehr zum Thema und zu den Hintergründen lesen und hören Sie in unserer Sendung Campus und Karriere.

