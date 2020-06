Im von der Corona-Pandemie stark betroffenen Venezuela ist ein iranisches Schiff mit Lebensmitteln eingetroffen.

Die Lebensmittel sollen im ersten iranischen Supermarkt in der Hauptstadt Caracas verkauft werden, meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna.

Zuvor hatte der Iran bereits fünf Tanker mit Benzin in das Erdölland Venezuela geschickt. Beide Staaten sind von US-Sanktionen betroffen.



Wegen Divisenmangels sind Venezuelas Möglichkeiten, Lebensmittel, Medikamente und Artikel des täglichen Bedarfs zu importieren, stark eingeschränkt. Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie war das Land in einer Krise. Der sozialistische Staatschef Maduro liefert sich seit Anfang 2019 mit dem selbsternannten Übergangspräsidenten Guaidó einen Machtkampf. Millionen Venezolaner haben ihr Land verlassen.