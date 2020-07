Nach der Kritik an ihrem Umgang mit der Coronavirus-Pandemie setzt die Weltgesundheitsorganisation WHO ein unabhängiges Prüfgremium ein.

Das Mandat des Gremiums solle in Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten ausgearbeitet werden, teilte WHO-Chef Tedros in Genf mit. Den Vorsitz sollten die frühere neuseeländische Ministerpräsidentin Clark und Liberias frühere Präsidentin Johnson Sirleaf übernehmen.



Insbesondere die US-Regierung hatte der WHO vorgeworfen, zu spät über das neuartige Coronavirus informiert und zu China-freundlich agiert zu haben. Inzwischen haben die USA offiziell ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation erklärt. Er wird in einem Jahr rechtskräftig. Bundesgesundheitsminister Spahn äußerte sein Bedauern darüber und betonte, die weltweite Infektionsdynamik zeige, wie wichtig ein koordiniertes Vorgehen sei. Die EU-Staaten würden sich dafür einsetzen, weitere Reformen bei der WHO anzustoßen.