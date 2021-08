Die Weltgesundheitsorganisation beobachtet bei der sogenannten Lambda-Variante des Coronavirus eine verhältnismäßig langsame Ausbreitung.

Eine WHO-Expertin sagte, dass sich diese Mutation selbst in Peru nicht so schnell wie befürchtet ausbreite. Dort wurde die Lambda-Variante zuerst entdeckt. Nach Angaben aus Peru werde diese neue Virusveränderung momentan von der Gamma-Variante verdrängt. Allerdings räumt die Weltgesundheitsorganisation auch ein, dass die bisherigen Impfstoffe unter Umständen nicht so wirkungsvoll gegen die Lambda-Variante sein könnten - aufgrund spezieller Viruseigenschaften.



Lambda wurde nach Angaben der WHO inzwischen in 40 Ländern nachgewiesen. Die WHO stuft sie als eine von vier sogenannten "Varianten von Interesse" ein. Die sich gerade in Deutschland stark ausbreitende Delta-Variante gilt als "besorgniserregend".

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.