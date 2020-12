Mit dem Coronavirus infizierte Intensivpatienten aus Sachsen werden von heute an auch in Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern behandelt.

Wie Gesundheitsminister Glawe in Schwerin mitteilte, werden bis zu zehn Menschen aufgenommen und auf Kliniken in Greifswald und Rostock verteilt. Ein Erkrankter sei bereits eingetroffen. Es gehe darum, die Kapazitäten und Beatmungsplätze in Regionen mit starkem Infektionsgeschehen in Sachsen zu entlasten. Neben Mecklenburg-Vorpommern haben auch Thüringen und Sachsen-Anhalt Unterstützung angeboten. Sachsen hat im Landesvergleich mit einem Wert von über 400 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.