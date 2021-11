Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Schmidtke, befürchtet Auseinandersetzungen zwischen Geimpften und Ungeimpften in der Corona-Pandemie.

Mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie sei die Entscheidung, sich impfen zu lassen, keine individuelle Entscheidung mehr, sondern eine gesellschaftliche, sagte die CDU-Politikerin den Funke-Medien. Die Geimpften litten unter der "Corona-Pandemie der Ungeimpften". Sie hoffe sehr, fügte Schmidtke hinzu, dass es nicht zu einem gesellschaftlichen Konflikt zwischen geimpften und ungeimpften Patientinnen und Patienten komme. Schmidtke verwies in diesem Zusammenhang auf zunehmende Engpässe in Kliniken.



Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hatte am Wochenende im ARD-Fernsehen von einer "Tyrannei der Ungeimpften" über eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Bevölkerung gesprochen. In Ländern wie Portugal seien 97 Prozent der Über-Zwölfjährigen geimpft. Dort gebe es keine einschränkenden Maßnahmen mehr, weil man sie nicht mehr brauche.

