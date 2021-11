Laut dem US-Konzern Pfizer hat das von ihm entwickelte Covid-19-Medikament Paxlovid in einer klinischen Studie hohe Wirksamkeit gezeigt.

Es habe die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhauseinweisung und eines tödlichen Verlaufs für Risikopatienten um 89 Prozent gesenkt, teilte Pfizer mit. Das wäre deutlich mehr als beim Medikament des US-Konkurrenten Merck. Merck hatte im September berichtet, sein Molnupiravir senke die Wahrscheinlichkeit um 50 Prozent.



Pfizer will die vorläufigen Ergebnisse nun bei der Arzneimittelbehörde in den USA zur Notfallzulassung einreichen. Mehr als 1.200 infizierte Erwachsene mit hohem Risiko für schwere Krankheitsverläufe seien an der Studie beteiligt gewesen, hieß es. Mehrere Pharmakonzerne arbeiten an Medikamenten. Mercks Molnupiravir wurde jüngst von der britischen Arzneimittelbehörde freigegeben.

