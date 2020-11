Bundeskanzlerin Merkel geht davon aus, dass nach Zulassung eines Coronavirus-Impfstoffs zunächst Pflegekräfte, Ärzte und Menschen aus Risikogruppen geimpft werden.

Die Frage werde mit der Ständigen Impfkommission, der Wissenschaftsakademie Leopoldina und der Ethikkommission diskutiert, teilte Merkel in einem Video mit. Darin bekräftigte die CDU-Politkerin zudem, dass niemand gezwungen werden solle, sich impfen zu lassen. Die Bundesregierung hege die Hoffnung, dass in absehbarer Zukunft die ersten Impfstoffe zugelassen werden könnten, hieß es weiter. Die Vorbereitungen liefen bereits. Unter anderem soll die Bundeswehr bei der Lagerung der Medizin helfen.



Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Theurer, forderte die Regierung auf, die notwendige Impfstrategie vom Parlament legitimieren zu lassen und der Allgemeinheit frühzeitig zu erläutern. Beides erhöhe die Akzeptanz in der Bevölkerung.

