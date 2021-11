Die jüngsten Forderungen nach einer Impfpflicht für Pflegekräfte stößen in der Branche sowohl bei Arbeitgebern als auch bei den Beschäftigten auf Ablehnung.

Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, Meurer, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, für eine verpflichtende Impfung gebe es keine gesetzliche Grundlage. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe verwies auf eine mangelnde Datenlage. Seine Präsidentin Bielstein sagte der Funke-Mediengruppe, eine Entscheidung für eine Impfpflicht müsse auf Fakten beruhen. Bislang sei aber unbekannt, wie viele Beschäftigte sich aus welchen Gründen nicht impfen ließen. Zuletzt hatten der Deutsche Hausärzteverband und der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha eine Impfpflicht für Pflegekräfte befürwortet.



Mit dem Thema befassen sich heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am zweiten und letzten Tag ihrer Konferenz in Lindau. Zur Debatte steht eine mögliche Ausweitung der Testpflicht in den Heimen. Diskutiert wird unter anderem auch, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können.

