Neben Alten- und Krankenpflegern sind vor allem viele Erzieherinnen wegen Covid-19 krankgeschrieben worden.

Das geht aus Untersuchungen der über 14 Millionen AOK-versicherten Erwerbstätigen hervor, wie die Versicherung in Berlin mitteilte. In diesen Berufsgruppen lagen die Krankschreibungen in den vergangenen zwölf Monaten bei bis zu 5.400 pro 100.000 Beschäftigte. Im Vergleich dazu waren es etwa in der Landwirtschaft oder in der Hochschullehre deutlich unter 1.000 Krankschreibungen pro 100.000 Beschäftigte.

