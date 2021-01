Die Zahl der Corona-Neuinfektionen könnte nach Berechnungen des Pharmazie-Professors Thorsten Lehr in den kommenden Tagen wieder sinken.

Der Forscher der Universität Saarbrücken hat ein Computermodell zur Berechnung des Verlaufs der Pandemie angelegt. Er sagte im Deutschlandfunk, momentan sehe man noch den Wiederanstieg der Fallzahlen, der sich auf Fälle von Weihnachten und Silvester und auch auf Reiserückkehrer zurückführen lasse. Nun hoffe Lehr, dass die Zahlen in den kommenden ein, zwei Tagen langsam wieder sinken. Wegen der Verschärfung der Maßnahmen erwarte er, dass die Zahlen nach unten gehen.



Falls das nicht der Fall sein werde, sieht Lehr noch zwei Stellschrauben: Mehr Menschen müssten im Homeoffice arbeiten - denn nicht nur am Arbeitsplatz fänden Kontakte statt, sondern auch auf dem Weg dorthin. Zudem bleibe noch, den Ausgangsradius zu beschränken, so wie es in Hochinzidenzlandkreisen bereits stattfinde.

