Bayern drängt vor dem heutigen Beginn der Kultusministerkonferenz auf eine Lockerung der Corona-Maskenpflicht an Schulen.

Es müsse einen intensiven Austausch für ein bundeseinheitliches Vorgehen geben, sagte Landesminister Piazolo von den Freien Wählern mehreren Medien. Eine Aufhebung bei entsprechend niedrigen Inzidenzen sei auf dem Schulhof und am Sitzplatz in den Klassen angemessen. Es gebe sehr gute Sicherheitskonzepte mit Coronatests und Lüftungen. Die Maskenpflicht sei ein großer Eingriff in die Freiheit, betonte Piazolo. Es müsse immer wieder kritisch hinterfragt werden, ob sie noch verhältnismäßig sei. Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatten angekündigt, ab Montag die Maskenpflicht in Schulen aufzuheben.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.