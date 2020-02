Die chinesische Polizei hat zwei Bürger festgesetzt, die im Internet über den Ausbruch des Coronavirus und überfüllte Krankenhäuser in Wuhan berichtet haben.

Das meldet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Demnach wurden ein Anwalt und ein Blogger unter dem Vorwand der Quarantäne abgeholt. Keiner von beiden habe jedoch Symptome einer Infektion gehabt. Beide seien seither nicht mehr über ihr Handy erreichbar, heißt es weiter. Die sogenannten Bürgerjournalisten hatten in Krankenhäusern gefilmt. In den Videos berichteten sie unter anderem, dass es nicht genug Gesichtsmasken und Schutzanzüge gebe.



Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in China ist auf mehr als 1.000 gestiegen. Die Zahl der Ansteckungen wird mit mehr als 42.200 angegeben. Die Weltgesundheitsorganisation richtet heute und morgen in Genf einen Expertengipfel zum Coronavirus aus.