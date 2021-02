Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne hat mit Unverständnis auf die bekanntgewordenen Verstöße gegen die Priorisierung beim Impfen gegen das Coronavirus reagiert.

Sie könne es nicht nachvollziehen, wenn die bundesweit festgelegten Impfreihenfolgen missachtet würden, sagte die SPD-Politikerin in Magdeburg. Sachsen-Anhalt erhalte den Impfstoff vom Bund. Und es sei festgelegt, wer diesen zuerst erhalten solle. Spezialkontingente für die Polizei oder Politik gebe es nicht. Auch Ministerpräsident Haseloff forderte dazu auf, sich an die festgelegte Reihenfolge zu halten. Die Impfverordnung des Bundes sei eine klare Rechtsgrundlage, die man strikt einzuhalten habe, sagte der CDU-Politiker.



Am Donnerstag war zunächst bekannt geworden, dass der Landkreis Stendal im Januar mehr als 300 Polizistinnen und Polizisten geimpft hatte. Der Kreis begründete das mit einem Feldversuch für Impfungen außerhalb der Impfzentren. Dem MDR zufolge wurden auch der Landrat von Wittenberg, Dannenberg (Die Linke), und dessen Stellvertreter Hartmann (CDU) bereits geimpft.

Auch Halles OB Wiegend und knapp 600 Mitarbeiter schon geimpft

Heute räumte Halles Oberbürgermeister Wiegand (parteilos) ein, dass er und zahlreiche Mitarbeiter schon ihre Dosis verabreicht bekommen hätten. Dafür seien übriggebliebene Impf-Dosen genutzt worden, erklärte er. Das Impfteam versuche bei solchen Resten, zunächst Angehörige der ersten Prioritätsgruppe zu erreichen. Gelinge das nicht, würden aus einem Pool von Mitarbeitern der Stadt, von Rettungsdiensten und Fachärzten zufällig Kandidaten für die sogenannte Ad-hoc-Impfung ermittelt, führte Weigand aus. 585 Menschen seien bislang in Halle mit übrig gebliebenen Dosen geimpft worden.

