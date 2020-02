Die Deutsche Post nimmt keine Päckchen und Pakete an, die nach China, Hongkong und Macao gehen sollen.

Grund seien die Probleme beim Transport durch den Ausbruch des Coronavirus, sagte eine Konzernsprecherin in Bonn. Briefsendungen nehme die Post dagegen weiterhin an. Allerdings sei wegen der aktuellen Einschränkungen im Verkehr mit Verzögerungen bei der Zustellung zu rechnen. So setzen zahlreiche Fluggesellschaften ihre Flüge von und nach China wegen des Coronavirus aus. Nach jüngsten offiziellen Angaben haben sich in der Volksrepublik 64.000 Menschen infiziert, knapp 1.400 von ihnen starben.