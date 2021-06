Der russische Präsident Putin hat die in einigen Regionen des Landes eingeführte Impfpflicht für Angestellte in bestimmten Branchen verteidigt.

Er sei zuversichtlich, dass dadurch die jüngste Corona-Welle ausgebremst und ein landesweiter Lockdown verhindert werden könne, sagte er in einer Fernsehsendung, in der er sich den Fragen von Bürgern stellte. Eine generelle Impfpflicht lehnte er ab. Er rief seine Bürger allerdings auf, sich freiwillig impfen zu lassen. Es habe immer schon Menschen gegeben, die Impfungen grundsätzlich ablehnten. Solche Impfskeptiker seien zahlreich, nicht nur in Russland, auch im Ausland. Die Menschen sollten aber auf die Experten hören und nicht auf Leute, die nichts davon verstünden und Gerüchte verbreiteten, führte Putin aus. Er selbst habe sich bereits immunisieren lassen mit dem russischen Impfstoff Sputnik V.



In Russland ist die Impfskepsis besonders verbreitet. Laut Putin haben bisher erst 23 der 146 Millionen Russen eine erste Impfdosis erhalten. Zuletzt meldete das Land täglich mehr als 20.000 bestätigte Corona-Neuinfektionen und Höchstwerte bei der Zahl an Todesopfern. Die Regierung führt den Anstieg der Zahlen neben der geringen Impfbereitschaft auf einen laxen Umgang mit Corona-Vorschriften und die Ausbreitung der Delta-Variante zurück.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.