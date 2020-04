Der Nachschub an medizinischen Masken ist weiterhin nicht gesichert. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mit Bezug auf Pharmagroßhändler in Deutschland. Die Nachfrage übersteige das Angebot, die Masken seien weitestgehend ausverkauft.

Aber das Problem liegt nicht nur im generellen Mangel an Waren begründet, sondern auch in der Qualität: Der Maskenmarkt sei inzwischen so chaotisch geworden, dass selbst Analysten den Überblick verloren hätten, schreibt die FAS. Immer mehr Masken würden demnach ohne eine sogenannte Pharmazentralnummer verkauft und könnten von Marktforschern nicht verfolgt werden. Ein Sprecher des Pharmagroßhändlers Alliance Healthcare spricht in der FAS von einer "gespenstischen Situation".

In der Kritik: FFP-Atemschutzmasken für medizinisches Personal

Auch in anderen Medien sammeln sich inzwischen Berichte über mangelhafte Masken, die unter anderem direkt aus China importiert worden sind. Vor allem geht es dabei um die FFP-Atemschutzmasken, die medizinisches Personal vor einer Ansteckung mit Covid-19 schützen sollen. (Mehr über die verschiedenen Arten von Schutzmasken in dem Artikel: Was man zu Schutzmasken wissen sollte.)



Wie der Tages-Anzeiger berichtet, hat das Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) eine Lieferung von mehreren Millionen Hygiene- und Schutzmasken aus China an den Bund untersucht und dabei „größere Mengen unbrauchbarer Masken“ entdeckt, so ein Sprecher des Babs.



Bei den Beanstandungen habe es sich einerseits um Mängel am Material gehandelt, weil zum Beispiel Filterstoffe verwendet wurden, die zu wenig luftdurchlässig waren. Andererseits entsprächen die Masken aus China nicht den europäischen Größen. „Sie sind zu klein oder die Verarbeitung der Bügel passen nicht über die Nasen“, schreibt der Tages-Anzeiger. Das spielt bei den FFP-Atemschutzmasken eine wesentliche Rolle: Die Masken müssen luftdicht mit dem Gesicht abschließen, um den maximalen Schutz zu gewähren.



Der österreichische Standard berichtete von 130 Tonnen Schutzausrüstung, die aus China eingeflogen worden waren. Eine Lieferung, die Österreichs Bundeskanzler Kurz zusammen mit der Südtiroler Landesregierung organisiert hatte.



Das Wirtschaftsministerium in Wien hatte eine Prüfung der mitgelieferten Masken bei dem deutschen Dekra-Institut beantragt. Auch hier waren bei den als FFP2 kategorisierten Masken „im Bereich der Wangen deutlich Lücken zu erkennen“, zitiert der Standard aus dem Dekra-Bericht. Weitere Qualitätstests seien deswegen nicht möglich gewesen.

Auch Verkehrsminister Scheuer wollte aus China importieren lassen

Auch der Spiegel schreibt über einen Masken-Deal, den Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) ausgehandelt hatte, der aber bislang nicht vollständig vollzogen wurde. Denn das beauftragte Passauer Unternehmen F&E Protective hatte laut Spiegel bei Sichtung der bestellten FFP2-Schutzmasken aus chinesischen Lagern erhebliche Mängel festgestellt. Die Filter seien schlecht gewesen und die Bänder rissen ab, zitiert der Spiegel den Geschäftsführer von F&E Protective.



Und der WDR berichtet über eine Lieferung von 50.000 Masken eines chinesischen Herstellers an die Uni-Klinik Münster, bei der ebenso Mängel entdeckt worden waren. Die Masken seien nur zu 40 statt zu 95 Prozent dicht gewesen.



Gesundheitsminister Spahn hatte unlängst angekündigt, Schutzkleidung für Ärzte und medizinisches Personal zur Behandlung von Covid-19 Patienten sollte verstärkt aus deutscher Herstellung kommen.

