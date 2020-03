Die Behörden im Kreis Heinsberg haben die wegen des Coronavirus verhängte häusliche Quarantäne für mehrere hundert Bewohner aufgehoben.

Ein Sprecher erklärte, seit heute dürften sich Betroffene, die keine Krankheitssymptome zeigten, wieder ohne Einschränkungen bewegen. - Die Menschen hatten Mitte Februar eine Karnevalssitzung in Gangelt besucht, an der auch ein Mann teilgenommen hatte, der an der Virus-Infektion schwer erkrankt ist.



Inzwischen sind in Deutschland weitere Fälle bekannt geworden, etwa in Baden-Württemberg, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Unter anderem wurden Schüler und Lehrer einer Grundschule in Mönchengladbach aufgefordert, in häuslicher Quarantäne zu bleiben, weil eine Lehrkraft positiv getestet wurde. Bundesgesundheitsminister Spahn betonte erneut, dass nach derzeitiger Erkenntnis vier von fünf Coronavirus-Fällen milde oder sogar ganz symptomfrei verliefen. Je größer die Zahl der Infizierten sei, desto höher sei aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schweren Verläufen, zu Lungenentzündungen oder zu Todesfällen komme, sagte Spahn.