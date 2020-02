Nach rund zwei Wochen endet heute die Quarantäne für die mehr als 100 China-Rückkehrer in einer Bundeswehrkaserne im pfälzischen Germersheim.

Die Ergebnisse weiterer Tests auf das Coronavirus seien negativ, sagte ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur. Alle würden daher aus der Kaserne entlassen. Die deutschen Staatsbürger und Familienangehörige waren aus der von dem Virus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan nach Frankfurt am Main geflogen und von dort Anfang Februar in die Kaserne nach Germersheim gebracht worden. Neben den Rückkehrern haben auch 22 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes die vergangenen Tage in der Kaserne verbracht.



Auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" im japanischen Yokohama steigt die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus. Wie der japanische Gesundheitsminister Kato bekanntgab, wurde die Ansteckung bisher bei 355 Personen nachgewiesen. Unter ihnen sind nach Informationen der Deutschen Botschaft in Tokio zwei deutsche Staatsangehörige. Bis morgen sollen alle rund 3.400 Passagiere und Besatzungsmitglieder getestet worden sein. In China wird die Zahl der Infizierten jetzt mit 68.500 angegeben. Mehr als 1.650 Erkrankte sind gestorben.