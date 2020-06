Großbritannien-Reisende müssen von heute an zwei Wochen in Quarantäne gehen, nachdem sie das Land betreten haben.

Mit der Maßnahme soll eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen in dem Königreich verhindert werden. Alle Einreisenden müssen künftig an der Grenze ihre Adress- und Kontaktdaten hinterlassen. Die Maßnahme gilt für alle, die Flugzeug, Bahn oder Fähre nutzen. Wer sich nicht an die 14-tägige Pflicht zur Selbstisolation hält, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. Kritik kommt vor allem von der Reisebranche, die wegen der neuen Bestimmungen mit Umsatzeinbußen rechnet. Vor allem Fluggesellschaften protestieren.



Die britische Regierung steht wegen ihres Umgangs mit der Coronavirus-Pandemie seit Monaten stark in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, zu spät und falsch auf die Pandemie reagiert zu haben. In keinem anderen Land in Europa wurden bisher so viele Todesfälle verzeichnet wie im Vereinigten Königreich.