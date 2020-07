Angesichts steigender Corona-Zahlen in Venezuela hat Staatschef Maduro einen Lockdown für die Hauptstadt Caracas verhängt.

Nur noch in wichtigen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Telekommunikation und der Sicherheit dürfe weiter gearbeitet werden, erklärte Maduro. Die übrige Bevölkerung müsse zu Hause bleiben. Die Beschränkungen gelten neben der Hauptstadt auch für den angrenzenden Bundesstaat Miranda. Insgesamt sind sechs Millionen Menschen betroffen.



In Venezuela sind nach offiziellen Angaben inzwischen etwa 10.500 Menschen infiziert. Die Dunkelziffer dürfte aber weit höher liegen. Viele Bürger können sich nicht an die seit März geltenden Ausgangsbeschränkungen halten, weil sie für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen.