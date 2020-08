Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat Bundesgesundheitsminister Spahn Panikmache in der Corona-Krise vorgeworfen.

Dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" sagte der Linken-Politiker, dass jetzt mal eben der Karneval abgesagt werden solle, finde er völlig falsch. Er wolle für Thüringen Wege suchen, um Karneval zu ermöglichen. SPD-Chef Walter-Borjans betonte auf einer Veranstaltung in Dortmund, Karneval, so wie man ihn kenne, werde es nicht geben. Straßenkarneval mit einem Meter-50 Abstand und Mundschutz hielte er für wesensfremd. Es brauche Konzepte, wie einerseits die Stimmung im Kleinen gerettet und andererseits ungesteuerte Feiern verhindert werden könnten.



Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Stamp hatte sich dafür ausgesprochen, alle Karnevalsumzüge in der kommenden Session abzusagen. Dies müsse angesichts der derzeitigen Corona-Situation auch für größere Sitzungen gelten, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Ähnlich hatten sich Bundesgesundheitsminister Spahn und NRW-Gesundheitsminister Laumann geäußert.



Der Bund Deutscher Karneval hatte die Überlegungen kritisiert und erklärt, man sei in den verschiedenen Regionen dabei, Lösungen zu entwickeln, bei denen die Gesundheitsvorgaben beachtet würden.



In Österreich kündigte der Tourismusverband Paznaun-Ischgl an, dass Après-Ski-Partys im kommenden Winter massiv eingeschränkt würden, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Über die genauen Vorgaben werde noch beraten.



In dem Tiroler Ort Ischgl hatten sich im März Tausende Touristen, auch aus Deutschland, mit dem Virus infiziert.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 21.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 20.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern (Stand: 14.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 19.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 20.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.