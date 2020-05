Der von Frankreich und Deutschland vorgeschlagene Corona-Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro ist positiv aufgenommen worden.

Der spanische Ministerpräsident Sánchez bezeichnete den Plan als – Zitat – wichtigen Schritt in die richtige Richtung, um die Europäische Union aus der wirtschaftlichen Krise herauszuholen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, nannte die deutsch-französischen Vorschläge „ehrgeizig, zielgerichtet und willkommen".



Aus dem zeitlich befristeten Aufbau-Fonds könnten die am stärksten von der Coronakrise betroffenen Regionen Geld erhalten. Bundeskanzlerin Merkel betonte nach einer Videokonferenz mit dem französischen Präsidenten Macron, das Geld müsse später über mehrere Jahre aus den EU-Haushalten zurückgezahlt werden. Der EU-Kommission solle es zudem erlaubt werden, an den Finanzmärkten Kredite im Namen der Union aufzunehmen.