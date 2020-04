Seit Tagen gibt es in den USA immer wieder Protestaktionen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Epidemie. Auch Präsident Trump sympathisiert mit den Demonstrationen, die teilweise von rechten Gruppen organisiert werden, aber auch Impfgegner und Verschwörungstheoretiker anlocken. Dabei ist ein Großteil der US-Bürger gegen eine Lockerung der Maßnahmen.

Am Sonntag etwa versammelten sich rund 2.500 Menschen in Olympia, der Hauptstadt des Bundesstaates Washington, um gegen die dortige Ausgangssperre zu protestieren. Damit ignorierten sie auch das Verbot von Versammlungen mit 50 oder mehr Personen. In Denver versammelten sich Hunderte Menschen in der Hauptstadt des Bundesstaates Colorado, um ein Ende der Schließungen zu fordern. Während die Demonstranten die Straßen mit Autos verstopften, standen Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit Kitteln und Gesichtsmasken an den Kreuzungen - im Gegenprotest.



Bereits vergangene Woche hatten sich rund 400 Demonstranten in Concord, der Hauptstadt des Bundesstaats New Hampshire, versammelt. Auch in Annapolis in Maryland und im texanischen Austin beteiligten sich zahlreiche Menschen an Protesten gegen die Ausgangsbeschränkungen.

Teils bewaffnet, teils maskiert

Aufgerufen zum Protest in Austin hatte der Verschwörungstheoretiker Alex Jones ("Infowars"). Seine kruden Thesen: Das Virus ist gar nicht gefährlich bzw. es ist eine Erfindung der Medien. Mehrere Kundgebungsteilnehmer waren bewaffnet und verhüllten ihr Gesicht.



Wie mehrere Medien, darunter der Guardian, berichten, werden viele dieser Proteste von rechten Gruppen organisiert. Auch Impfgegner waren unter den Teilnehmern. Zudem zeigten sich mehrfach Trump-Unterstützer mit entsprechenden Fahnen und "Make America Great Again"-Kappen.



Auch die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, es versammelten sich "Anhänger aller möglichen Ideen und Projekte, die am rechten Rand Unterstützung haben - von Verfassungsabsolutisten, die ihre Bürgerrechte durch die Lockdowns in Gefahr sehen, über Regierungsgegner bis hin zu Impfskeptikern".

Zuspruch von Trump

US-Präsident Trump hatte sich zuletzt mit den Demonstranten solidarisch gezeigt und per Twitter etwa gefordert: "Befreit Minnesota!", "Befreit Michigan" und "Befreit Virginia, und rettet euren großartigen zweiten Verfassungszusatz." Damit garantiert die US-Verfassung das Recht aller Bürger, eine Waffe zu tragen. Die drei genannten Bundesstaaten werden von Demokraten regiert. Am Sonntag sagte Trump in Washington in Bezug auf die Demonstranten: "Diese Menschen lieben unser Land, sie wollen wieder an die Arbeit gehen."

Machtkampf zwischen Trump und Gouverneuren

Trump hatte den Gouverneuren und Gouverneurinnen der Bundesstaaten kürzlich die Entscheidung überlassen, wann sie welche Maßnahmen lockern wollen. Durch die Unterstützung der Proteste scheint der Präsident nun auf anderem Wege für Lockerungen zu werben. In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach verbale Auseinandersetzungen über die Medien zwischen Präsident Trump und Gouverneuren gegeben. Vor allem der Gouverneur des besonders betroffenen Bundesstaates New York, Cuomo, warf der Regierung mangelnde Unterstützung vor. Eine Vereinigung von demokratischen und republikanischen Gouverneuren wies eine Aussage Trumps entschieden zurück, wonach die Bundesstaaten genügend Testmaterial hätten. Flächendeckende Test gelten allerdings als Voraussetzung für eine Lockerung der Maßnahmen.

US-Bürger stehen größtenteils hinter Ausgangsbeschränkungen

In Umfragen zeigt sich allerdings: Die Proteste spiegeln nicht die Mehrheitsmeinung in den USA wider. Eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger befürwortet die strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur AP in Zusammenarbeit mit der Universität von Chicago bewerteten die meisten US-Bürger Schutzmaßnahmen wie die Schließung von Schulen sowie von Bars und Restaurants und auch das Verbot von größeren Versammlungen positiv. Drei Viertel der Befragten hielten es für richtig, dass alle Menschen derzeit möglichst zu Hause bleiben sollten.