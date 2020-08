Das spanische Festland und die Balearen werden wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen als Risikogebiet eingestuft.

Darauf haben sich nach Angaben aus Berlin das Bundesgesundheits- und das Innenministerium mit dem Auswärtigen Amt geeinigt. Die Kanarischen Inseln sind davon zunächst nicht betroffen. Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass sich Reiserückkehrer auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen müssen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in Quarantäne begeben.



Zu den Balearen gehören unter anderem Mallorca, Menorca und Ibiza. Auf Mallorca wurden in den vergangenen Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner registriert. Diese Grenze gilt deutschen Behörden als relevant für eine Einstufung als Risikogebiet. Seit zwei Monaten sind Reisen auf die Balearen wieder möglich. Vor einem Monat sorgten dann Berichte von Partys auf Mallorca ohne Masken und Abstand für Kritik. Kurz darauf wurden beliebte Partylokale auf der Insel geschlossen. Wegen der Infektionslage wurden in Spanien inzwischen die Coronamaßnahmen wieder verschärft.

