Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, sieht trotz der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus keinen Grund zur Panik.

Die Variante sei nach den ihm bekannten Daten zwar ansteckender, aber nicht gefährlicher, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk. Er verwies darauf, dass die Inzidenzwerte in Ländern wie Großbritannien und den Niederlanden zwar formal hoch seien. Dennoch falle die Belastung der Gesundheitssysteme deutlich geringer aus als noch vor Monaten, als die Rate der Neuansteckungen auf ähnlichem Niveau gelegen habe. Reinhardt ergänzte, geimpfte Menschen erkrankten wenn überhaupt nur leicht an der Delta-Variante. Deshalb seien Impfungen so wichtig.



Die Weltgesundheitsorganisation hatte zuletzt auf zwei Studien verwiesen, wonach die Delta-Variante zu mehr schweren Verläufen führe als bislang angenommen. Die Untersuchungen wurden bislang noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht.

