Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt seit kurzem deutlich an. Zahlen vom Robert Koch-Institut und aus den Bundesländern zeigen: Nicht wenige Menschen bringen das Virus aus dem Urlaub mit.

Wie das Robert Koch-Institut in seinem Lagebericht mitteilt, lassen sich derzeit knapp 40 Prozent der Neuinfektionen auf Reiserückkehrer zurückführen. Nur zu Beginn des Coronaausbruchs in Deutschland wurde dieser Wert übertroffen: Im März verzeichnete das RKI bei rund 46 Prozent der Fälle eine Ansteckung im Ausland. Durch die Reisebeschränkungen sank dieser Anteil zwischenzeitlich auf 0,4 Prozent. In den vergangenen Wochen stieg der Anteil dann vermutlich durch die Reisebewegungen in den Sommerferien kontinuierlich an.



Bei den am häufigsten genannten Infektionsländern stehen derzeit Kosovo, Türkei und Kroatien auf den ersten drei Plätzen. Darauf folgen Bulgarien, Bosnien und Herzegowina sowie Spanien. Laut RKI fällt auf, dass unter den Fällen mit Angabe Kosovo und Türkei eher Kinder und Personen mittleren Alters betroffen sind, was auf Reisen im Familienverbund hinweisen könnte. Unter den Fällen mit wahrscheinlichem Ursprung in Spanien und Kroatien seien hingegen eher Personen zwischen 20 und 24 Jahren betroffen, was laut RKI eher auf Vergnügungstourismus hindeutet. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Kuhn (Grüne) fordert laut SWR, wegen der hohen Zahl von infizierten Reiserückkehrern, Kroatien - oder einzelne Regionen des Landes - zum Risikogebiet zu erklären.



Kroatien registrierte am Mittwoch so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie. 219 Infektionen seien in den vergangenen 24 Stunden erfasst worden, teilte der nationale Krisenstab in Zagreb mit. Der bisherige Höchstwert wurde nur weniger Tage zuvor am 14. August mit 208 Neuinfektionen gemeldet.



Dirk Brockmann, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin und Epidemiologe am Robert Koch-Institut, sagte in der DLF-Sendung "Forschung aktuell", Urlaub sei immer auch mit Ausgelassenheit verbunden, etwa beim Aufenthalt am Strand oder bei Feiern in engen Räumen. Reiserückkehrer kämen also aus Kontexten zurück, in denen Infektionen stärker stattfinden.

Höhere Positivraten an Flughäfen

Seit Einführung der kostenlosen Tests für Reiserückkehrer, unter anderem an Flughäfen, lassen sich dort zahlreiche Menschen testen. Dabei liegen die Positivraten oft höher als im deutschlandweiten Durchschnitt, was die Bedeutung der Reiserückkehrer für den Anstieg der Zahlen untermauert. So waren laut den Zahlen des Gesundheitsministeriums sowie der Kassenärztlichen Vereinigungen von über 58.000 Tests an nordrhein-westfälischen Flughäfen mehr als 1.200 positiv, das entspricht 2,1 Prozent. Zuletzt lag die Positivrate der deutschlandweiten Tests bei einem Prozent.

Italien-Urlauber infizierte 120 Menschen in Bayern nach Party-Besuch

Im bayerischen Landkreis Schwandorf mussten Mitte August nach der Corona-Infektion eines Italien-Urlaubers 120 Menschen in Quarantäne. Wie die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet, hatte sich der Mann bei seiner Rückkehr am Donnerstag an der Grenze bei Kiefersfelden testen lassen und am Sonntag sein Ergebnis erhalten. Zu dem Zeitpunkt hatte er aber schon an einer Geburtstagsfeier mit rund 100 Gästen teilgenommen. Ihm war nach eigenen Angaben von den Behörden zugesagt worden, innerhalb von 24 Stunden über das Testergebnis informiert zu werden. Weil ein Anruf ausblieb, habe er am Samstag an der Party teilgenommen.



In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass in Bayern 44.000 auf das Covid-19 getestete Reiserückkehrer teilweise wochenlang auf ihren Befund warteten - darunter mehr als 900 positiv Getestete.

Hinweise auf Privatpartys und unter Jüngeren

Für Nordrhein-Westfalen hatte Gesundheitsminister Laumann kürzlich niedrigere Zahlen unter Reiserückkehrern mitgeteilt. Demnach gehen dort rund ein Viertel der Neuinfektionen auf Ansteckungen im Ausland zurück. Ein Drittel der Neuinfektionen lassen sich Laumann zufolge indes auf Privatpartys zurückführen. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte zuletzt betont, neben Reiserückkehrern vor allem aus Risikogebieten, hätten private, "sorglose" Feiern zum Anstieg der Infektionen beigetragen. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte an, mit den Bundesländern über strengere Regeln für Feiern sprechen zu wollen. Er sagte, die Infektionsgefahr bei Festen werde oft unterschätzt.



Unter den Neuinfizierten sind zudem vermehrt Jüngere, was die Hinweise auf die Rolle von Partys stützen könnte: Während das Wachstum der gemeldeten Fälle in allen Altersgruppen anfangs noch einigermaßen gleichmäßig verlief, nehmen nun die Zahlen in jüngeren Altersgruppen auch laut Berechnungen des Science Media Centers deutlich zu. Innerhalb von sechs Wochen sind demnach die Fälle pro 100.000 Personen in der Altersgruppe der 20- bis 25-Jährigen von fünf auf 25 gestiegen.



Der Ärzteverband Marburger Bund forderte bundesweit einheitliche Vorgaben für private und öffentliche Feiern. Wichtig seien etwa Obergrenzen für Teilnehmer und Konzepte fürs Lüften, sagte die Verbandsvorsitzende Johna den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn die Infektionszahlen wieder stark stiegen, seien 150 Gäste bei einer Familienfeier oder einer Party in Innenräumen zu viel.