Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt weiter. Statistiken des Robert Koch-Instituts (RKI) und aus den Bundesländern zeigen: Haben Mitte August noch Reiserückkehrer eine große Rolle gespielt, gibt es inzwischen mehr Übertragungen im Inland - etwa auf privaten Festen, Hochzeiten, Gottesdiensten und großen Partys.

In seinem Lagebericht (1.10.2020) stellte das Robert Koch-Institut fest, dass "nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau aktuell ein weiterer Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten" sei. Der 7-Tage-R-Wert liege bei 1,05.



Am Donnerstag wurden 2.503 Fälle an das RKI gemeldet. Im Durchschnitt haben sich in der vergangenen Woche jeden Tag 1.984 Personen angesteckt. In der Woche davor waren es noch 1.737. Nur noch vier Kreise meldeten in der vergangenen Woche keinerlei Neuinfektionen. In Hamm, Berlin-Mitte, Remscheid und dem Landkreis Röhn-Grabfeld wurde der Wert von mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche je 100.000 Einwohner überschritten.



Gerade in den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin steigen die Zahlen deutlich an. Betroffen sind inbesondere junge Menschen und Touristen. Diese würden dann die Infektionen in ihren Haushalten und Familien verbreiten.



Auch in den Großstädten in Nordrhein-Westfalen kommt es gehäuft zu Übertragungen. In der Stadt Hamm etwa gab es rund 200 Covid-19-Fälle, die so das Robert-Koch-Institut, im Zusammenhang mit einer Hochzeitsfeier stehen. Über 300 identifizierte Gäste musstden demnach in Quarantäne und seien verpflichtend getestet worden.



In Remscheid gab es mehrere Infektionen in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie bei Kontaktpersonen. Im Landkreis Rhön-Grabfeld ließen sich die Corona-Fälle teilweise auf einen Ausbruch im Altenheim zurückführen.

Obergrenzen für Privatpartys

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich Bund und Länder auf strengere Regeln verständigt (Stand 29.09.2020). Unter anderem droht bei Angabe falscher Kontaktdaten etwa im Restaurant ein Bußgeld von mindestens 50 Euro. Betreiber von Gaststätten sollen zudem prüfen, ob die Angaben ihrer Kunden plausibel sind. Bei steigenden Infektionszahlen in einem Landkreis soll die Teilnehmerzahl an privaten Feiern begrenzt werden. Auch Ausschankverbote für Alkohol können erlassen werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind die Länder verantwortlich.



Berlin geht mit seinen Maßnahmen gegen die Pandemie über die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels hinaus. Ab dem 3.10.2020 gilt grundsätzlich eine Höchstgrenze für private Zusammenkünfte, unabhängig vom Infektionsgeschehen. Dazu kommt eine Maskenpflicht in Büros. Sachsen-Anhalt wird keine Bußgelder für falsche Angaben beim Restaurantbesuch einführen. Das Bundesland hatte vor kurzem die Kontaktlisten abgeschafft.



(Stand: 2.10.2020)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 5.10.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 04.10.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 25.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 04.10.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 02.10.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

KEIN