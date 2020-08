In Lettland und Litauen müssen Reisende aus Deutschland von Montag an direkt nach ihrer Ankunft zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben.

Deutschland steht seit gestern Abend auf den Schwarzen Listen der beiden Ostseestaaten, auf denen Länder mit hohen Corona-Ansteckungsraten verzeichnet sind. Grund dafür ist demnach die steigende Zahl der Neuinfektionen in Deutschland. Wer nach Lettland einreist, muss bei der Ankunft zudem persönliche Daten hinterlegen.



Das Auswärtige Amt in Berlin warnt wegen hoher Corona-Infektionszahlen seinerseits vor Reisen in die belgische Hauptstadt Brüssel. Bislang gab es diese Warnung lediglich für die belgische Provinz Antwerpen. Die Einschränkungen bedeuten, dass Rückkehrer aus diesen Gebieten einen obligatorischen Virustest machen und gegebenenfalls eine Quarantäne-Zeit einhalten müssen. Für das Nachbarland Luxemburg war eine Reisewarnung am Donnerstag aufgehoben worden, stattdessen gab es eine für Teile Kroatiens.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 22.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 20.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern (Stand: 14.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 19.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 20.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.