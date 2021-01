Der neue US-Präsident Biden hat mehrere Erlasse unterzeichnet, mit denen er die Corona-Pandemie eindämmen möchte.

Unter anderem müssen Reisende vor einem Flug in die USA einen negativen Corona-Test vorlegen und sich bei ihrer Ankunft zunächst in Quarantäne begeben. Bisher wurden eine Quarantäne und ein zweiter Test nach der Einreise empfohlen. Die insgesamt zehn Exekutivanordnungen, die Biden unterzeichnete, sollen zudem die Impfstoffproduktion und die Testmöglichkeiten erhöhen, die Grundlage für die Wiedereröffnung von Schulen und Geschäften legen und das Tragen von Nund-Nasen-Bedeckungen verstärkt vorschreiben - unter anderem bei Reisen. Viele Verkehrsunternehmen in den USA haben bereits eine Maskenpflicht erlassen, dies soll nun vereinheitlicht werden. Die verpflichtende Nutzung von Masken in Regierungsgebäuden hatte Biden bereits gestern verordnet.

