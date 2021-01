Der neue US-Präsident Biden hat mehrere Erlasse unterzeichnet, mit denen er die Corona-Pandemie eindämmen möchte.

Unter anderem müssen sich Reisende künftig vor einem Flug in die USA testen lassen und sich bei ihrer Ankunft zunächst in Quarantäne begeben. Die insgesamt zehn Exekutivanordnungen, die Biden unterzeichnete, sollen zudem die Impfstoffproduktion und die Testmöglichkeiten erhöhen, die Grundlage für die Wiedereröffnung von Schulen und Geschäften legen und das Tragen von Masken verstärkt vorschreiben - unter anderem bei Reisen. Die verpflichtende Nutzung von Masken in Regierungsgebäuden hatte Biden bereits gestern verordnet.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.